Kodak, pioniere della fotografia, ottiene un prestito da 750 milioni di dollari dal governo americano per aiutare a velocizzare la produzione di farmaci in grado di curare varie malattie.

Il credito, riporta il Wall Street Journal, è stato ottenuto in base al Defense Production Act, invocato nel corso della pandemia di coronavirus dall’amministrazione Trump per accelerare la produzione di forniture per la Covid-19, quali i respiratori.

Con il finanziamento l’ex leader della fotografia in termini di vendite produrrà ingredienti per farmaci generici, inclusa l’idrossiclorochina promossa dal presidente Donald Trump come rimedio per il coronavirus .