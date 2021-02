Dopo un primo semestre difficile a causa della pandemia di coronavirus, Kudelski è riuscito a dare un colpo di timone nella seconda parte del 2020. Il gruppo vodese specializzato nelle soluzioni informatiche ed elettroniche per la televisione a pagamento non ha tuttavia potuto risollevarsi dalle cifre rosse.

Nel esercizio in rassegna la perdita netta ammonta a 18 milioni di dollari (16,3 milioni di franchi), un miglioramento rispetto ai -38,6 milioni del 2019, si legge in una nota diffusa oggi da Kudelski. Il Consiglio di amministrazione propone il pagamento di un dividendo invariato di 0,10 franchi per azione al portatore.