L’accelerazione della Fed sui rialzi dei tassi di interesse è piombata sulla critpovaluta, così come su Wall Street, come una doccia fredda. I verbali dell’ultima riunione del 14 e 15 dicembre hanno rafforzato le attese per quattro rialzi dei tassi quest’anno, insieme all’avvio della riduzione del bilancio della banca centrale, lievitato a 8.300 miliardi di dollari con i maxi stimoli varati con la pandemia.

E così Wall Street è da giorni sotto pressione e guarda con apprensione ai dati sull’inflazione negli Usa che saranno diffusi dopodomani e all’audizione in Senato domani di Jerome Powell per la sua riconferma alla guida della banca centrale.

L’andamento della criptovaluta, spiegano gli osservatori, farà da termometro per misurare l’appetito per il rischio degli investitori, che attendono impazienti il test della stagione delle trimestrali delle grandi aziende statunitensi per verificare lo stato dell’economia. Una stagione che si prevede record per le banche di Wall Street.