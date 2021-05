Il risultato operativo Ebitda è pure cresciuto (+1,2%), raggiungendo gli 1,12 miliardi, precisa l’azienda in un comunicato odierno. In virtù di questi numeri positivi, Swisscom ha rivisto verso l’alto i suoi obiettivi per l’intero esercizio, aggiungendo che, qualora dovessero effettivamente venire centrati, il dividendo resterà invariato a 22 franchi per azione.