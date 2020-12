Il Natale non è Natale senza regali colorati da scartocciare, e già da novembre inizia la corsa al presente perfetto. Quest’anno però è arrivato il coronavirus a lasciare dei segni tangibili anche su questo rituale, che peraltro tende a cambiare di continuo a seconda del momento storico. Ad esempio siamo abituati a considerarci una società schiava del consumismo compulsivo. Ma se in passato la festa del Bambin Gesù era l’occasione per una grande spesa, negli ultimi anni è diventato prevalente il principio «è il pensiero che conta». In Svizzera, stando a una statistica di EY, negli ultimi dieci anni la spesa media per i regali di Natale è oscillata attorno ai 300 franchi con una tendenza al ribasso. Come ci spiega Alberto Ménasche c’è poco da stupirsi: «Come tutte le cose c’è stata un’evoluzione...