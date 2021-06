La decisione di Pechino ha paralizzato quello che era il principale mercato per il vino australiano, che è crollato da 1,1 miliardi di dollari australiani (circa 760 milioni di franchi) ad appena 20 milioni (13,8 mln frs). Sei mesi fa Canberra si era rivolta al WTO in seguito ai dazi imposti dalla Cina sulle esportazioni di orzo australiane.

Nel dare l’annuncio, il ministro del Commercio Dan Tehan ha detto che il governo non aveva altre opzioni ma che è ancora disposto a trattare con la Cina per risolvere la questione. «Poiché questo finora non è stato possibile, useremo ogni altro meccanismo per cercare di risolvere questa ed altre dispute che abbiamo con il governo cinese», ha detto Tehan.