Il barometro per il mese che sta per concludersi raggiunge i 104,3 punti, in crescita di 0,6 punti rispetto a novembre, si legge in un comunicato odierno. In pratica, si tratta di una stabilizzazione dopo i miglioramenti registrati in estate. In maggio si era raggiunto lo storico punto basso di 52,3. Il dato di novembre è stato dal canto suo rivisto da 103,5 a 103,7.