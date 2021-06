L’economia svizzera ha resistito relativamente bene alla crisi causata dalla pandemia di coronavirus, grazie alle misure di sostegno e a una politica monetaria accomodante, ha indicato oggi il Fondo monetario internazionale (FMI). L’organizzazione ha confermato le sue previsioni di crescita per quest’anno e il prossimo.

Quest’ultima è quindi in linea con la maggior parte delle previsioni, in particolare quelle della Banca Nazionale Svizzera (BNS), che contano su un solido rimbalzo congiunturale economico grazie alla campagna di vaccinazione e alla graduale riapertura dell’economia.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il FMI si attende un aumento del tasso di disoccupazione al 3,5% nell’anno in corso, prima di scendere leggermente al 3,4% nel 2022.

«La Svizzera ha navigato bene nella pandemia. Il coronavirus ha avuto un impatto sociale ed economico significativo, ma una risposta politica precoce e forte a livello sanitario ed economico ha permesso di limitare la contrazione dell’attività», ha sottolineato il FMI in un comunicato.

Di fronte alle incertezze, il FMI raccomanda di mantenere le misure di sostegno fino a quando la ripresa non sarà sostenibile. Anche la politica monetaria della BNS deve rimanere accomodante, ma la banca centrale deve prestare attenzione al livello dell’inflazione.

Per quanto riguarda l’abbandono delle trattative per un accordo quadro con l’Unione europea, il FMI ha invitato le parti coinvolte a «impegnarsi in un dialogo costruttivo, al fine di evitare un impatto negativo».