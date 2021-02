Domenica, Musk aveva dato appuntamento ai suoi seguaci su Clubhouse. Via Twitter, ovviamente. Inciso: Clubhouse è un social network a metà strada fra una chat vocale e un podcast aperto. Al momento l’ingresso è organizzato ad inviti mentre al suo interno le discussioni sono suddivise in stanze, nelle quali possono entrare al massimo 5mila utenti. Logicamente, quella riservata a Musk si è riempita in pochi secondi creando un curioso effetto domino: l’audio della conversazione originale è stato riprodotto da svariati utenti in altre stanze e, ancora, su YouTube. Garantendo così una globalità assoluta all’appuntamento.

Ecco, lunedì nelle prime contrattazioni Clubhouse ha visto il suo valore schizzare oltre il 100% chiudendo poi su un più modesto +83%. Tutto molto bello, direbbe Bruno Pizzul. Ad eccezione di un piccolo, ma significativo, dettaglio: il titolo in questione non aveva nulla a che fare con l’app per chattare in diretta. No, Clubhouse Media Group Inc – il titolo su cui si sono riversati gli investitori, complice Musk – è un’azienda sanitaria basata in Cina. Un caso curioso di omonimia, favorito dal fatto che il gruppo lo scorso agosto acquistò delle «case per creare contenuti» nel sud della California. Ma, appunto, non c’è nessunissima connessione con l’app lanciata nel 2020 e oramai sulla bocca (e negli smartphone) di tutti. Clubhouse, quella Clubhouse, è una società valutata 100 milioni di dollari lo scorso maggio dopo un investimento di Andreesen Horowitz.