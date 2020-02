L’ormai ex direttore generale (Ceo) di Credit Suisse Tidjane Thiam per il 2019 ha ricevuto uno stipendio di circa 13 milioni di franchi, di cui 3,35 milioni come salario fisso e 9,5 milioni come bonus. Questi ultimi però dipendono da precisi criteri che paiono disattesi e suscitano il malumore del consiglio di amministrazione, stando alla «SonntagsZeitung».