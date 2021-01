La seconda giornata del World Economic Forum 2021 online è stata in larga misura caratterizzata dagli interventi di leader europei. A dire la loro sono stati in particolare la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, preceduti peraltro dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (vedi articolo sotto). Il giorno dopo l’intervento del presidente della Cina Xi Jinping al Forum c’è stato così un altro suono, quello delle voci di una parte rilevante dell’Europa.

La pandemia

«I vaccini, anche se non sono ancora in quantità sufficiente, sono promettenti, sono una strada per uscire dalla pandemia, che però non sarà breve come molti di noi avevano sperato», ha affermato Angela Merkel, ribadendo che la pandemia è una «catastrofe naturale secolare»....