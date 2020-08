L’azienda biotecnologica statunitense Moderna Therapeutics (con la quale la Confederazione ha stipulato un contratto per la fornitura di 4,5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid) vuole rafforzare le sue attività nel Vecchio continente. A questo scopo - indica un comunicato odierno - ha nominato con effetto immediato l’ex direttore della fabbrica di Novartis a Locarno Nicolas Chornet «Senior Vice President International Manufacturing» per l’Europa. Questi lavorerà a Basilea, che diverrà il quartier generale per le attività internazionali.