Sia il fatturato che la redditività non dovrebbero subire grossi scossoni nell’esercizio in corso, ha dichiarato il direttore generale Dino Cauzza durante un incontro con i media.

Per quest’anno prevediamo solo una leggera diminuzione del fatturato. «I costi aggiuntivi che abbiamo sostenuto a causa delle misure adottate per combattere la pandemia dovrebbero essere limitati e non dovrebbero avere un impatto sproporzionato sulla redditività», ha aggiunto il manager.