Il commercio estero svizzero rimane a livelli elevati, la conferma viene dai dati sul 2019 resi noti a fine gennaio dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Per le esportazioni il totale congiunturale è di 242,2 miliardi di franchi, con un aumento annuo del 3,9%; per le importazioni la cifra è di 204,9 miliardi di franchi, con un incremento dell’1,6%. Se si considera poi il totale generale - che comprende anche pietre e metalli preziosi, oggetti d’arte e antichità – le esportazioni sono di 312 miliardi (+2,7%) e le importazioni di 276 miliardi (+0,8%). Essendo l’export nettamente superiore all’import, il saldo commerciale positivo è ragguardevole: 37,3 miliardi (+18,7%) per il congiunturale, 36 miliardi (+19,4%) per il generale.

Valore aggiunto, diversificazione

Tutti questi aumenti...