La situazione sul fronte del coronavirus rappresenta una grande fonte di incertezza per il settore industriale svizzero, e soprattutto la prospettiva di un nuovo lockdown provoca molte preoccupazioni fra gli imprenditori. Per questo Swissmechanic, l’associazione delle piccole e medie imprese (PMI) attive nell’industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica (MEM), ha lanciato un allarme: va assolutamente evitato un altro confinamento e per raggiungere questo obiettivo devono impegnarsi le imprese, ma anche la società.

Secondo Swissmechanic molte aziende si trovano in una situazione difficile, non poche faticano a sopravvivere. «In questa situazione critica un secondo lockdown sarebbe veleno», sostiene il presidente Roland Goethe, citato nella nota.

