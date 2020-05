Ma le cattive notizie non si limitano solo alle esportazioni. Nei primi tre mesi, le entrate in portafoglio sono scese su un anno del 2% e il fatturato del 5,7%.

Oltre a ciò, le attese delle imprese MEM per i prossimi 12 mesi si sono nettamente deteriorate: il 70% si attende una flessione delle nuove commesse e quasi la metà (48%) dovrà vedersela con l’annullamento di ordinativi a causa del coronavirus. In totale, l’80% delle aziende del settore ha dovuto ricorrere al lavoro ridotto.

Diversi i fattori spiegano questa situazione, secondo Swissmem, che cita le restrizioni per i viaggi che penalizzano fortemente il settore. Swissmem chiede che simili divieti vengano allentatati in tempi ragionevoli. Swissmem domanda anche l’azzeramento dei dazi doganali per i prodotti industriali. Ciò comporterebbe minori costi per circa 125 milioni di franchi all’anno e un onere amministrativo inferiore.