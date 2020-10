L’industria svizzera degli orologi rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% della sua produzione. In termini di valore, il polo elvetico è il maggiore del settore a livello globale; in termini di pezzi prodotti, il predominio è invece del polo asiatico. La leadership svizzera è marcata nelle fasce di prezzo alta e medio-alta e ciò spiega la prevalenza elvetica sul versante del fatturato. Il prezzo medio nel 2019, secondi i dati della Federazione dell’industria orologiera svizzera (FH), è stato per gli orologi esportati dalla Svizzera pari a 998 dollari (908 franchi al cambio attuale), mentre per quelli dagli Stati Uniti è stato di 133 dollari, dalla Germania di 90 dollari, da Hong Kong di 29 dollari, dalla Cina di 4 dollari.

Dati e previsioni

Colpita...