Alla fine di giugno 2020, 5,5 milioni di persone lavoravano in unità produttive locali con 50 o più persone occupate in Germania. Come riportato dall’Ufficio federale di statistica Destatis sulla base dei risultati provvisori, si tratta di circa 133.000 persone, ovvero del 2,4% in meno rispetto al giugno 2019. Il numero di ore lavorate nel giugno 2020 è diminuito del 3,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 623 milioni (va considerato che ci sono stati due giorni lavorativi in più rispetto al giugno 2019), conclude Destasis.