L’inflazione e i mercati

L’inflazione è uno dei temi del momento, i rincari di materie prime e prodotti sono sotto i riflettori. Se l’inflazione salisse più del previsto, le banche centrali potrebbero arrivare in tempi meno lunghi a ridurre ancor più la liquidità e ad aumentare i tassi di interesse. Le Borse rimangono peraltro a livelli elevati, anche se nelle ultime settimane hanno risentito di questi timori legati ai rincari. Cosa si può prevedere a questo punto per l’inflazione? E quale andamento potrebbero avere i listini azionari nei prossimi mesi? Se ne parla stasera a Index, su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Bruno Chastonay, consulente finanziario. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.