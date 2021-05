Gli indici dei prezzi al consumo stanno salendo un po’ ovunque, anche se non allo stesso modo in tutti i Paesi. I timori legati a questo aumento dell’inflazione sono ora più presenti di prima sui mercati. Le Borse restano a livelli alti, ma gli operatori guardano con maggior attenzione ai dati sull’inflazione e agli eventuali riflessi di quest’ultima sui tassi di interesse. Ma quali previsioni concretamente si possono fare per il grado di inflazione? E le Borse dal canto loro continueranno nella prossima fase ad essere in un trend positivo? Se ne parla stasera a Index, su TeleTicino, alle 20.10 e in replica alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Conca di Zest e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.