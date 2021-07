L’inflazione galoppa: a giugno +5,4%

L’inflazione corre negli Stati Uniti. I prezzi al consumo a giugno sono saliti ben oltre le attese segnando un +0,9% su maggio e un +5,4% sul giugno del 2020, in quello che è l’aumento maggiore da 13 anni.

Era infatti dal 2008 che l’inflazione non galoppava a tale velocità. Il balzo coglie di sorpresa la Fed e l’amministrazione Biden: pur ripetendo da mesi che si tratta di un effetto transitorio dovuto alla riapertura dell’economia, l’aumento crea un dilemma sempre più difficile da sciogliere.

Rapidi rincari dei prezzi, come quelli che si sono susseguiti negli ultimi mesi, possono infatti limitare il potere di acquisto dei consumatori se non accompagnati da un aumento dei salari. La maggiore preoccupazione riguarda però la banca centrale che, di fronte al balzo, potrebbe trovarsi all’angolo e ritirare rapidamente, o almeno più velocemente delle attese, gli stimoli messi in campo per sostenere l’economia.

Al momento la Fed non sembra intenzionata ad agire ma, al suo interno, il dibattito sulla riduzione degli acquisti di asset - che procede a 120 miliardi di dollari l’anno - è ormai iniziato. Gli analisti prevedono un annuncio a breve sulla tempistica della riduzione, forse già in agosto dal palco di Jackson Hole.

«L’aumento dell’inflazione è temporaneo»: «meglio non leggere troppo nei dati» attuali, spiega Mary Daly, il presidente della Fed di San Francisco, in un’intervista a Cncb. Secondo Daly, la Fed è ben posizionata per iniziare l’avvio del tapering alla fine di quest’anno o agli inizi del prossimo, mentre è prematuro ora parlare di tempistica per un rialzo dei tassi di interesse. Ci sono infatti, spiega, diversi rischi che gravano sull’economia, fra i quali la variante Delta.

La Fed - osserva Antonio Cavarero, head of investments in Generali Investments Partners - «resterà data dependant, ovvero estremamente attenta ad analizzare i dati che arrivano su diversi fronti, evitando che i mercati diventino troppo condiscendenti verso la politica fin qui decisamente accomodante».

Il balzo dell’inflazione complica anche l’agenda economica di Joe Biden, colta di sorpresa dal +5,4% dei prezzi a giugno. Alcuni funzionari dell’amministrazione riferiscono infatti che l’attesa era per un aumento più contenuto: la previsione era infatti per un raffreddamento del mercato delle auto usate - quello che sta trainando i prezzi - e per uno spostamento delle spese dei consumatori più verso servizi come la ristorazione e il turismo e meno verso beni come le auto.

Con le previsioni disattese, la Casa Bianca potrebbe trovarsi di fronte a un nuovo scontro con i repubblicani falchi che nelle altre iniziative di Biden vedono solo un mezzo per accelerare la corsa dei prezzi con rischi per l’economia.

La ripresa comunque procede veloce e la conferma arriva anche dalle trimestrali sopra le attese di JPMorgan e Goldman Sachs. La banca guidata da Jamie Dimon ha chiuso il periodo aprile-giugno con un utile netto più che raddoppiato a 11,95 miliardi di dollari su ricavi in calo dell’8% a 30,48 miliardi. L’utile di Goldman è invece salito a 5,49 miliardi su ricavi per 15,39 miliardi. Un avvio quindi sotto i migliori auspici quello della stagione delle trimestrali americane in attesa dei colossi di Big Tech.

