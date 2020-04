L’emergenza coronavirus comporta un «rischio doppio» dovuto alla «crisi emergenziale che si sovrappone a una situazione economico-produttiva non di grandi numeri per il Pil, di stagnazione». Lo afferma il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio Patuelli, che sottolinea come «le banche stavano finendo di smaltire i costi di una crisi economico-finanziaria nata nel 2008 e scoppiata in Italia nel 2011, i numeri di Bankitalia non sono frivoli ma corretti, quindi vi è il rischio di un cataclisma».