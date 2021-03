Il coronavirus ha certamente colpito l’economia mondiale, ma a conti fatti la caduta del Prodotto interno lordo globale nel 2020 è stata meno pesante rispetto a quanto previsto. Per quel che riguarda la ripresa economica nel 2021 e nel 2022, poi, questa dovrebbe essere più robusta rispetto a quanto le previsioni indicavano sino al dicembre scorso, grazie anche alle campagne vaccinali e ai piani governativi di sostegno alle economie. Nel suo Interim Economic Outlook, reso noto nei giorni scorsi, l`Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) non nasconde i problemi esistenti ma al tempo stesso traccia le linee di un quadro internazionale meno grigio.

Le cifre

Secondi dati OCSE il PIL mondiale nel 2020 è sceso del 3,4% e non del 4,2% come l’Organizzazione in dicembre prevedeva....