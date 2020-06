Nell’ondata di cifre economiche negative legate al coronavirus, in molti Paesi ha avuto poco spazio l’ultima, in ordine di tempo, analisi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC, WTO è la sigla dall’inglese), che dà elementi aggiornati e fornisce qualche spiraglio. L’OMC, che ha sede a Ginevra, da un lato ha ribadito la gravità della caduta degli scambi ma dall’altro ha affermato che i dati dei primi due trimestri del 2020 indicano che le cose potevano andare peggio, considerando il contesto. I piani ingenti di sostegno alle economie varati da molti governi secondo l’OMC stanno contenendo i danni e la ripresa delle attività economiche per ora permette di escludere lo scenario più pessimistico. Se non ci sarà un forte ritorno del virus o di altri fattori negativi, nel 2021 potrà poi...