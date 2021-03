Negli Stati Uniti e in Europa in queste ultime settimane sono riaffiorati i timori di un rialzo dell’inflazione, con l’immancabile corollario dell’aumento dei tassi di interesse. Giovedì il rendimento dei titoli del Tesoro americano a dieci anni è per un breve lasso di tempo balzato sopra l’1,6%, il livello più alto da un anno, innervosendo gli investitori, tanto che venerdì le principali Borse internazionali hanno registrato un calo. Questo aumento dei tassi a livello internazionale ha toccato anche i tassi ipotecari in Svizzera.

«Da inizio anno - spiega Alberto Crugnola, responsabile Clienti privati della Banca Migros, Regione Ticino - abbiamo assistito a un aumento dei tassi ipotecari soprattutto per le durate da 6 a 10 anni. Il tasso a 10 anni, ad esempio, è salito dello 0,25 %. Discorso...