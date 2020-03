L’oro è il re dei beni rifugio, assieme al franco svizzero e allo yen giapponese. Ma ultimamente, malgrado la situazione economica drammatica, il massiccio intervento delle banche centrali, che hanno creato un nuovo tsunami di liquidità per contrastare la crisi, e la paura alle stelle, ha registrato una performance tutto sommato limitata. Tanto che alcuni sono rimasti delusi.

Da alcuni anni il metalli ha registrato un andamento positivo, visto che a metà 2018 si trovava ancora poco sopra di 1200 dollari l’oncia.

Ma questo mese di marzo, dopo avere raggiunto quota un massimo di circa 1700 dollari l’oncia a metà marzo, poi è ridisceso, e ha toccato ancora 1450 dollari in seguito, per poi risalire negli scorsi giorni, e ieri in serata si trovava attorno a quota 1590 dollari l’oncia.

A questo punto è difficile prevedere cosa succederà in futuro. Lo abbiamo chiesto a due analisti finanziari.

Pesa il calo delle Borse

«Molti investitori erano ottimisti sull’oro - nota Alexandre Tavazzi, strategista globale della Pictet Wealth Management - ma avevano dimenticato una cosa, ossia che l’oro è presente nei portafogli a forte rischio, e quando le Borse sono scese del 20% alcuni investitori hanno dovuto vendere il metallo giallo per via dei ‘margin calls’, perché avevano l’oro a garanzia dei loro collocamenti. Quindi molte posizioni, che erano state acquistate a leva (ossia a debito, ndr) sono state liquidate. Si tratta di un comportamento che non sarebbe avvenuto in una situazione normale di mercato».

«Sull’oro - prosegue - abbiamo una previsione di 1700 dollari l’oncia a tre mesi. Non si tratta di una performance particolarmente brillante rispetto ai prezzi attuali, ma per fare meglio sarebbe necessaria una crisi delle banche, visto che in questa situazione queste ultime fanno parte più della soluzione che del problema, come invece era il caso nel 2008. Quindi le condizioni per una crisi finanziaria ora non ci sono. Inoltre, per far salire molto l’oro ci vorrebbe un ritorno dell’inflazione, e questo a nostro avviso non è possibile, perché c’è un crollo della domanda, e quindi i prezzi vengono piuttosto spinti al ribasso. In conclusione, le due condizioni per vedere l’oro sopra i 1700 dollari per ora non ci sono».

«Noi continuiamo a consigliare l’oro - conclude - per i clienti più conservativi, e ne abbiamo anche nei conti gestiti. Questo attivo rimane interessante perché non è correlato al resto del portafoglio, e quindi in un periodo complicato come quello attuale offre una certa diversificazione».

Resta il ruolo di bene rifugio

«Il crollo dei mercati seguito al diffondersi del coronavirus - spiega dal canto suo GianLuigi Mandruzzato, senior economist della EFG Asset Management - ha ancora una volta confermato il ruolo dell’oro quale bene rifugio per eccellenza. Alle quotazioni attuali, i mercati azionari, misurati con l’indice MSCI World in dollari USA, hanno perso oltre il 23% in poco più di un mese. Nello stesso periodo, il prezzo dell’oro è rimasto pressoché invariato».

«Alcuni osservatori - rileva - commentano che ci si sarebbe potuto aspettare una performance più brillante per il metallo giallo alla luce dell’impennata della volatilità e della ricerca di porti sicuri per gli investimenti finanziari. Tuttavia, la performance delle ultime settimane dell’oro deve essere valutata anche rispetto all’andamento dei mesi precedenti. Il rally del prezzo dell’oro dura infatti da inizio 2016. Seppure con alcune fasi correttive, il prezzo dell’oro è salito di quasi il 60% in poco più di quattro anni. Dal maggio 2019, il prezzo è salito di oltre il 25%, niente male per un bene rifugio. Il fatto quindi che non abbia ceduto terreno in una fase di elevata turbolenza e dopo un prolungato periodo di ascesa è un segnale di forza che potrebbe sostenerne la performance anche in futuro».

Incertezza elevata

«L’incertezza sui mercati - conclude GianLuigi Mandruzzato - pare destinata a rimanere elevata almeno fino a quando non saranno chiare le ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Anche quando l’emergenza sarà superata, l’attuazione di politiche monetarie e fiscali molto accomodanti sarà inevitabile in tutti i principali Paesi. In questo contesto, non sarebbe sorprendente che anche l’inflazione rialzi la testa nel medio termine. Tutti questi fattori suggeriscono che l’oro molto probabilmente continuerà ad essere una delle attività finanziarie favorite dagli investitori, soprattutto quelli con un profilo più prudente che privilegiano la difesa del capitale».

