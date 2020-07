L’oro da qualche mese sembra inarrestabile. Dopo essere oscillato per anni tra i 1.200 e i 1.300 dollari l’oncia, da ottobre ha preso una bella rincorsa e settimana scorsa è riuscito a sfondare la barriera dei 1.800 dollari. I motivi sono noti: prima le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, poi lo scoppio della pandemia e la conseguente crisi economica e ora le politiche economiche accomodanti così come i timori sulla ripresa dell’economia e di un ritorno dell’inflazione. «A dispetto di chi dice il contrario citando il crollo durato due settimane in marzo - conferma l’esperto finanziario Maurizio Mazziero della Mazziero Research - l’oro è stato e resta il bene rifugio per eccellenza. La caduta, per altro temporanea, è stata causata da chi ha dovuto vendere di corsa il metallo prezioso...