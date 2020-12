L’orologeria stringe i denti nell’attesa di un vaccino

Tra i tanti settori che stanno per concludere un annus horribilis c’è indubbiamente anche quello orologiero. Il quale tuttavia, pur nelle difficoltà sta facendo profonde riflessioni sui cambiamenti strategici di lungo termine da mettere in atto, così da trovarsi pronto non appena il virus sarà finalmente sotto controllo. Intanto però l’obiettivo principale è contenere i danni il più possibile anche nel 2021, sia in termini di affari che sul fronte dell’occupazione, dopo un 2020 che ha visto un crollo delle esportazioni stimato tra il 25% e il 30%.

«Purtroppo la situazione è nota - ci spiega Oliviero Pesenti, presidente dell’Associazione ticinese dell’industria orologiera -. Con l’instabilità globale in corso, tutti stanno male, anche la fascia di alta gamma, che pure resiste grazie alla buona...