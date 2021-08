Da un piccolo appartamento di Zurigo alle finte colonne corinzie del tempio borsistico di New York, il passo è veramente lungo. E averlo compiuto in poco più di 10 anni può dare le vertigini. Ma se il tuo compagno di viaggio è Roger Federer, il tennista da 1 miliardo di dollari, forse tutto è più semplice.

Devono averlo pensato anche Olivier Bernhard, David Allemann e Caspar Coppetti quando, nelle settimane scorse, hanno consegnato a Wall Street i documenti per l’ingresso nell’indice Dow Jones. I tre amici, nel 2010, decisero di puntare tutto su una start-up, “On Running”, e di mettersi a fare calzature leggere come piume per chi ama correre. La leggenda vuole che l’idea di fondare un’azienda di scarpe da corsa sia nata durante un’escursione in montagna. Un’idea folle, se è vero che gli stessi...