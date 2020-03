Signor Markov, le Borse sono in calo e ci si aspetta un intervento delle banche centrali. Secondo lei questo riporterà la calma?

«A dire il vero in Svizzera, in Europa e in Giappone restano poche munizioni a livello di politica monetaria. Per contro negli Stati Uniti c’è molto più spazio di manovra, anche se la Fed ha già tagliato i tassi di mezzo punto la settimana scorsa. Infatti i mercati si aspettano tre tagli nelle prossime riunioni. Ma stiamo chiedendo troppo alle banche centrali, visto che viviamo una crisi sanitaria, ed è compito dei Governi prendere le misure necessarie».

A cosa si riferisce?

«Questo è il momento di aumentare la spesa pubblica nei Paesi che possono farlo, come Svizzera e Germania, mentre lo strumento monetario è meno efficace. La situazione è ideale, visto che finora...