La Banca centrale europea (Bce) ha deciso di cancellare «tutti i viaggi non essenziali» del Comitato esecutivo e dello staff fino al 20 aprile, come misura precauzionale contro i rischi legati al Coronavirus.

Lo comunica la stessa Bce in una nota, aggiungendo che «sta inoltre rinviando o annullando le conferenze ospitate presso la Banca centrale» ad eccezione delle conferenze stampa che fanno seguito alle riunioni del Consiglio direttivo in materia di politica monetaria, come nel caso di quella in programma il 12 marzo.