L’emergenza del coronavirus, lo scontro fra i big del petrolio che ha fatto collassare le quotazioni del greggio, affondano le attese d’inflazione ai minimi storici: la Bce, al consiglio direttivo di giovedì, dovrà con ogni probabilità mostrarsi assolutamente risoluta contro quella che appare come una tempesta perfetta per l’economia dell’Eurozona.

Se gli analisti puntano sempre più su un taglio dei tassi e misure per la liquidità, su un altro fronte, quello del quantitative easing, potrebbe non essere ancora il momento, nonostante si pari ormai apertamente del rischio di recessione globale.

Ma Lagarde, alla conferenza stampa di giovedì, potrebbe comunque dare il messaggio che la Bce è pronta a usare il suo arsenale, potenzialmente illimitato, per far fronte a qualsiasi emergenza: una sorta di ‘whatever it takes’.