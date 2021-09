La BCE cresce e le borse europee accellerano

La notizia della crescita della BCE è stata accolta in modo positivo anche dalle borse europee che hanno quindi accelerato. L’indice d’area Stoxx 600 guadagna l’1%. In netto rialzo Zurigo e Francoforte (+1%); Parigi segna un +0,9%, Milano un +0,8%. In coda Londra (+0,5%) in attesa della riunione della Banca d’Inghilterra.