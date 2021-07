Dopo la revisione della strategia resa nota due settimane fa, la banca centrale europea ha annunciato anche la nuova forward guidance riguardo alla politica monetaria. Per raggiungere il nuovo obiettivo di inflazione del 2% «simmetrico» (anzichè il precedente «inferiore ma vicino al 2%»), l’istituto centrale consolida ulteriormente la politica dei tassi bassi e degli acquisiti miliardari di titoli mensili. Il tasso d’interesse di riferimento per le banche resta allo 0% (si trova a questo livello dal marzo 2016). Allo stesso tempo il tasso per i depositi presso la BCE è del -0,5%.

«Si tratta di strumenti eccezionali giustificati dalla crisi in cui ci troviamo e che non è ancora finita», ha chiosato la presidente Christine Lagarde commentando la decisione. «Bisogna avere pazienza, ci vuole una...