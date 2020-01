Per la prima volta dal 2003 e dopo anni di interessi a livelli bassissimi, la BCE ha annunciato una revisione minuziosa della sua strategia di politica monetaria. L’esame durerà circa un anno, come ha annunciato in occasione della prima riunione sui tassi d’interesse di quest’anno a Francoforte Christine Lagarde, che da poche settimane ha preso il posto di Mario Draghi come presidente....