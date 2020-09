È quanto emerso ieri dalla conferenza stampa tenuta dalla numero uno dell’istituto, Christine Lagarde, dopo la pubblicazione del consueto comunicato stampa, in cui veniva annunciato che i tassi di interesse rimangono invariati. Infatti il tasso principale resta fermo a zero, quello sui depositi a -0,50% e quello sui prestiti marginali a 0,25%.

La Banca centrale europea ha confermato anche un altro importante strumento di politica monetaria, ossia il programma per l’emergenza pandemica Pepp, attraverso il quale opera acquisti di titoli sul mercato, «almeno fino a giugno 2021» o «fino a quando la stessa BCE non considererà l’emergenza da coronavirus terminata».

Chrisitine Lagarde ha specificato che per riuscire a trasmettere la politica monetaria all’economia, è importante che gli acquisti vengano effettuati in maniera flessibile nel tempo, e che tocchino tutte le classi di asset e i vari Paesi europei.

« I dati economici suggeriscono una robusta ripresa - ha commentato Christine Lagarge -. Tuttavia, in molti settori il livello di attività resta ancora inferiore a quelli preCOVID. Nel settore industriale l’attività è elevata, mentre resta sotto tono in quello dei servizi. Rimane comunque molta incertezza, e il futuro della congiuntura dipenderà dall’evoluzione della pandemia»

«Questo ci permette - ha rilevato - di evitare il rischio di una trasmissione blanda della politica monetaria all’economia, e non cambieremo politica fino a quando il pericolo non sarà passato. Continueremo anche a fornire ampia liquidità attraverso le operazioni di rifinanziamento, che permettono di sostenere la richiesta di fondi da parte delle aziende e delle famiglie».

La BCE rivede in meglio le stime di crescita dell’Eurozona per quest’anno a -8,0%, quindi +5% nel 2021 e +3,2% nel 2022. Le previsioni di giugno vedevano il PIL a -8,7% quest’anno, quindi +5,2% nel 2021 e +3,3% nel 2022.

La banca mantiene la stima dello 0,3% di inflazione dell’area euro per quest’anno e la rialza dallo 0,8 delle previsioni di giugno all’1% per il prossimo anno. Invariata la stima di 1,3% per il 2022. «Siamo pronti a usare tutti gli strumenti per raggiungere gli obiettivi di inflazione» ha detto Lagarde.