In base a una nuova valutazione della BNS, quest’anno il prodotto interno lordo (Pil) si contrarrà del 3% circa. In occasione dell’esame della situazione economica e monetaria di settembre, la BNS si aspettava un calo più marcato, del 5%. La correzione è dovuta al fatto che la flessione del Pil seguita alla prima ondata pandemica è risultata meno pronunciata di quanto inizialmente previsto.

Per il 2021 la banca centrale si aspetta una crescita pari al 2,5%-3%, una ripresa giudicata incompleta. La disoccupazione dovrebbe nuovamente aumentare e i fattori di produzione rimarranno sottoutilizzati ancora per un certo tempo. Analogamente alle previsioni per l’estero, anche quelle per la Svizzera sono soggette a grande incertezza, sottolinea comunque l’istituto di credito.