La Banca nazionale svizzera non cambia rotta. Nella conferenza stampa di fine anno, tenuta questa volta in forma telematica, il vertice della BNS ha confermato i punti cardine della sua politica. Il tasso di riferimento sul franco rimane invariato, a -0,75%. L’istituto centrale elvetico ha inoltre ribadito «la sua disponibilità a interventi più massicci sul mercato dei cambi», considerando «l’elevata valutazione del franco». Dunque, tassi negativi allo stesso livello e alla bisogna nuovi acquisti di valute estere, per frenare un franco che quando diventa troppo forte può creare ostacoli all’export e più nel complesso all’economia svizzera.

PIL, un calo minore

Il coronavirus pesa anche sull’economia elvetica e nell’attuale, difficile quadro la BNS prosegue nella sua politica espansiva, per «stabilizzare...