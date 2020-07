I giochi sul mercato dei cambi e sulle Borse internazionali continuano ad essere retti dalle banche centrali. Il caso è particolarmente evidente in Svizzera, dove nel primo semestre di quest’anno la Banca nazionale ha effettuato ingenti acquisti sui mercati per cercare di contrastare la forza del franco generata dai timori legati alla pandemia di coronavirus, movimento che ha toccato anche altri beni rifugio, come l’oro, che è salito negli ultimi giorni oltre quota 1.800 dollari per la prima volta dal 2011.

Come si vede dal grafico, l’euro-franco, compresso sulla soglia di 1,05, ha toccato 1,09 a inizio giugno, per poi avere altre variazioni fra 1,06 e 1,08.

Riserve valutarie in aumento

Come indizio di recenti interventi da parte della BNS (tuttavia indizi non decisivi) vi è il fatto che le...