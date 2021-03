Il Pil è progredito solo lievemente nel quarto trimestre 2020, dopo una robusta crescita nei tre mesi precedenti, commentano gli specialisti della BNS in un comunicato odierno. Per il periodo gennaio-marzo di quest’anno è da attendersi un nuovo calo, con la nuova ondata pandemica che ha ripercussioni anche sull’impiego, portando a un aumento del lavoro ridotto e della disoccupazione.

L’evoluzione futura dipenderà in modo determinante dall’arrivo di eventuali nuove ondate del coronavirus e dai provvedimenti che saranno adottati per contrastarle. Lo scenario di base della BNS parte dal presupposto che le misure di contenimento in Svizzera saranno ulteriormente allentate nei mesi a venire e che la situazione non si riacutizzerà. Nella seconda metà dell’anno l’attività economica dovrebbe dunque riportarsi al livello pre-crisi. Le capacità produttive rimarranno tuttavia sottoutilizzate ancora per un certo tempo.

Cambia, rispetto a dicembre, la previsione sull’inflazione: il rincaro dovrebbe essere del +0,2% nel 2021, del +0,4% nel 2022 e del +0,5% nel 2023. In dicembre gli economisti puntavano rispettivamente su prezzi al consumo invariati nel 2021 e in crescita dello 0,2% nel 2022 (per l’anno dopo non era ancora disponibile una stima). Il cambiamento è riconducibile principalmente all’incremento del costo dei prodotti petroliferi e alla perdita di valore del franco. Se si avvereranno i pronostici della BNS l’anno in corso dovrebbe quindi tornare a mostrare prezzi in progressione: nel 2020 il rincaro era stato negativo, pari al -0,7%.