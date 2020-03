Per l’esercizio trascorso, la Banca nazionale ha fissato a 5,9 miliardi di franchi l’attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie. Tenuto conto dell’attuale riserva per future ripartizioni pari a 45,0 miliardi di franchi, risulta un utile di bilancio di 88,0 miliardi di franchi, che consente di versare agli azionisti il dividendo unitario massimo di 15 franchi previsto dalla legge. Ai termini della Convenzione per gli anni 2016-2020 sottoscritta con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), alla Confederazione e ai Cantoni spetta una distribuzione pari a 1 miliardo di franchi. In virtù della suddetta convenzione viene loro altresì distribuito un importo aggiuntivo di 1 miliardo di franchi, poiché la riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell’utile supera il valore di 20 miliardi di franchi. Inoltre, in considerazione dell’elevata consistenza di tale riserva, per gli esercizi 2019 e 2020 il DFF e la Banca nazionale hanno stipulato nel febbraio 2020 una convenzione supplementare che prevede un’ulteriore distribuzione di 2 miliardi di franchi per l’esercizio 2019. Di conseguenza, l’importo complessivo assomma a 4 miliardi di franchi ed è ripartito per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni. Dopo tali versamenti, la riserva per future ripartizioni ammonterà a 84,0 miliardi di franchi.