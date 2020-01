Sono tornati a brillare i conti della BNS, dopo un 2018 chiuso con una perdita di quasi 15 miliardi di franchi. Per l’esercizio 2019 si attendono profitti per 49 miliardi. Tanto che, oltre alla distribuzione di due miliardi di utili a Confederazione e Cantoni, l’istituto centrale a sorpresa sta ventilando l’ipotesi di un versamento aggiuntivo per le casse pubbliche.

