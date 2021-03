Anche la Svizzera è stata seriamente colpita dal coronavirus, in campo sanitario e in campo economico, i danni sono indubbi ma l’economia elvetica è riuscita quantomeno a limitare questi danni. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nel 2020 il Prodotto interno lordo elvetico è sceso di circa il 3%. Si tratta di una contrazione certo non secondaria, ma inferiore a quella complessiva dell’economia mondiale (-3,4% secondo l’OCSE) e inferiore anche alle previsioni della stessa SECO.

I danni e il rimbalzo

Nel giugno del 2020 la Segreteria di Stato dell’economia prevedeva per l’intero anno un calo del PIL svizzero pari al 6,2%. Poi nel corso dei mesi - sull’onda della resistenza di una parte importante dell’economia elvetica, degli effetti del piano governativo, della comparsa...