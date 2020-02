Nonostante il rallentamento economico internazionale, le guerre commerciali non terminate, i timori legati al coronavirus, le Borse principali continuano a registrare una tendenza di fondo al rialzo. Nel contempo, una parte degli investitori si dirige però anche verso beni rifugio tradizionali, tra i quali oro, franco, yen. Nella prossima fase gli investimenti in azioni resteranno ai vertici? E quale peso avranno gli investimenti in beni rifugio? Se ne parla stasera a Index, in onda alle 22 su TeleTicino. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Sascha Kever di PKB e Alberto Tocchio di Colombo. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.