«La centralità dell’ufficio è finita», ha proclamato su Twitter Tobias Lütke, CEO del colosso dell’e-commerce Shopify, aggiungendo che dopo il Covid «la maggior parte dei dipendenti lavorerà per sempre da remoto». Novartis ha introdotto un nuovo modello di flessibilità che dà la possibilità ai collaboratori di «scegliere come, dove e quando lavorare», passando da un sistema «approvato dal manager» a uno «manager informato». UBS e Credit Suisse, ma anche Siemens e JPMorgan Chase, sono avviati a confermare lo smart working per almeno un paio di giorni alla settimana. Mentre oltreoceano il colosso dello streaming Spotify ha annunciato la sua politica «Work From Anywhere» (lavora da qualsiasi luogo), che lascia ai dipendenti la scelta di lavorare da casa, dall’ufficio o da entrambi i luoghi in...