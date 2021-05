Industria, la ripartenza è ancora tutta in salita

congiuntura

Il barometro del KOF e l’indice PMI segnalano un nuovo slancio in aprile per il ramo manifatturiero e per il mercato del lavoro ma i vertici di AITI sono più cauti: «La statistica è una cosa, la realtà un’altra: c’è ancora troppa incertezza, siamo ancora lontani dai livelli del 2019»