La Cina si prepara al collasso di Evergrande. Pechino, riluttante a salvare lo sviluppatore immobiliare più indebitato del Paese e del mondo per 305 miliardi di dollari, ha chiesto ai funzionari locali in tutto il Paese di prepararsi a una «possibile tempesta». Lo riporta di Wall Street Journal, citando fonti al corrente dei piani.

I funzionari, scrive il Wsj, hanno definito le azioni ordinate come «prepararsi alla possibile tempesta», affermando che le agenzie governative a livello locale e le imprese statali sono state incaricate di intervenire solo all’ultimo minuto nel caso in cui Evergrande non riuscisse a gestire i propri affari in modo ordinato».

Per altro verso, riporta Bloomberg, i regolatori finanziari di Pechino hanno emesso un’ampia serie di istruzioni per Evergrande, dicendo al gruppo di concentrarsi sul completamento delle proprietà incompiute e sul rimborso dei singoli investitori, evitando un’insolvenza a breve termine sulle obbligazioni in dollari. In un recente incontro con i rappresentanti del gruppo di Shenzhen, i regolatori hanno chiarito che la società dovrebbe comunicare in modo proattivo con gli obbligazionisti per evitare un default, senza avere fornito indicazioni più specifiche, ha riferito una persona a conoscenza del dossier.