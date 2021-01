Continuare la battaglia contro il coronavirus, rafforzare l’economia globale e il multilateralismo. Attorno a questi punti principali si è sviluppato l’intervento di Xi Jinping nella prima giornata del World Economic Forum, che quest’anno si tiene dal 25 al 29 gennaio in forma virtuale, non fisicamente a Davos. «La pandemia è lontana dall’essere risolta e dobbiamo continuare a combattere. Prevarremo sul virus ed emergeremo più forti da questa crisi», ha affermato il presidente cinese. Ma la lotta contro il coronavirus deve essere a sua volta, ha sottolineato Xi Jinping, un richiamo alla necessità della cooperazione internazionale. «Nessun problema globale può essere risolto da un Paese solo. Dobbiamo dare campo libero all’Organizzazione mondiale della sanità in modo che possa costruire una...