La Commissione della concorrenza (COMCO) ha aperto l’8 febbraio scorso un’inchiesta contro Mastercard per un presunto intralcio al sistema National Cash Scheme (NCS) di SIX per i bancomat. La COMCO ha emanato dei provvedimenti cautelari.

NCS è un sistema sviluppato dall’impresa SIX che permette il ritiro e i versamenti di contante e di consultare il saldo sul conto presso tutti i bancomat in Svizzera. L’inchiesta è stata aperta sulla base di una denuncia di SIX, secondo la quale Mastercard impedirebbe ad NCS di entrare sul mercato rifiutando di accettare il «Co-Badging» sulle nuove Debit Mastercard con il sistema NCS. L’inchiesta della COMCO dovrà determinare se Mastercard ha abusato della sua posizione dominante sul mercato. Sono stati decisi dei provvedimenti cautelari per la durata dell’inchiesta.