La Confederazione continuerà a sostenere i Grigioni nelle misure di sicurezza per il WEF

Il Canton Grigioni continuerà ad avere l’appoggio della Confederazione per le misure di sicurezza relative al Forum economico mondiale (WEF). Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, sottolineando l’importanza dell’avvenimento per le autorità svizzere.

L’impiego massimo di militari - si legge in un comunicato governativo odierno - sarà di 5000 unità e la partecipazione alle spese potrà avere un importo massimo di 2,55 milioni di franchi all’anno, cifra in calo rispetto alle ultime edizioni. Il sostegno vale per le edizioni 2022, 2023 e 2024, come richiesto da Coira.